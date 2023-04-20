Події

20:07 20.04.2023

Прямі контакти між містами і регіонами України та Європи прискорять процес повоєнної відбудови - Єрмак

2 хв читати
Прямі контакти між містами і регіонами України та Європи прискорять процес повоєнної відбудови - Єрмак

Голова офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи на Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві, заявив, що прямі контакти між містами й регіонами України та Європейського Союзу дадуть змогу прискорити процес повоєнної відбудови та забезпечити ринки збуту.

"Для того, щоб Росія не намагалася вчинити нові акти агресії, Україна має стати міцним форпостом Європи, зразковим втіленням сили та сучасності. Україна може і повинна стати ключовим спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки, перетворитися на хаб безпеки", - заявив Єрмак.

Зокрема, за його словами, для цього Україні потрібне повноцінне членство в НАТО, стрімке економічне відновлення, необхідне як для подальшого розвитку, так і для отримання можливості фінансувати систему оборони. Своєю чергою, Європі, зазначив він, потрібне чітке розуміння того, що майбутнє залежить від лідерства.

"Ми пропонуємо кожній громаді, кожному регіону в Україні та державам-партнерам спільними зусиллями реалізувати це лідерство. Міжнародний саміт міст і регіонів дає для цього потужну базу. Україна має неймовірний соціально-економічний потенціал, який потрібно реалізувати за допомогою найкращого світового і, зокрема, європейського досвіду. Інвестиційні можливості, енергетичне відновлення, агропромисловий комплекс, реалізація інфраструктурних проєктів, розвиток промислового виробництва, масштабне відновлення житлового фонду, IT-індустрія. Усе це нам під силу зробити разом", - сказав він.

"На цьому шляху вкрай важлива саме горизонтальна взаємодія. Саме тому ваша присутність тут сьогодні вкрай важлива. Ви представляєте різні країни і громади. Зв'язки і контакти без посередників - той фундамент, на якому будується взаємна довіра і партнерство. Це дасть змогу прискорити процес післявоєнної відбудови нашої держави та забезпечити ринки збуту товарів і послуг міжнародному бізнесу", - додав Єрмак.

 

 

Теги: #єс #регіони #контакти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 20.04.2023
Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС

Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС

19:07 20.04.2023
ЄС надасть Україні додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги - єврокомісар

ЄС надасть Україні додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги - єврокомісар

12:12 20.04.2023
Незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва - Шмигаль

Незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва - Шмигаль

07:13 20.04.2023
Новим послом ЄС в Україні буде призначено Матернову

Новим послом ЄС в Україні буде призначено Матернову

19:08 19.04.2023
Переговори про вступ до ЄС із Молдовою мають розпочатися до кінця 2023 року

Переговори про вступ до ЄС із Молдовою мають розпочатися до кінця 2023 року

14:00 19.04.2023
ЄС вживе превентивних заходів щодо пшениці, ячменю, соняшнику та ріпаку з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам

ЄС вживе превентивних заходів щодо пшениці, ячменю, соняшнику та ріпаку з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам

20:15 18.04.2023
Єврокомісія пропонує масштабні заходи з кібербезпеки ЄС

Єврокомісія пропонує масштабні заходи з кібербезпеки ЄС

18:06 18.04.2023
Київ ініціював тристоронню зустріч у форматі Україна-ЄК-п'ять країн ЄС для розв'язання проблем, спричинених імпортом української с/г продукції

Київ ініціював тристоронню зустріч у форматі Україна-ЄК-п'ять країн ЄС для розв'язання проблем, спричинених імпортом української с/г продукції

17:09 18.04.2023
Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

12:04 18.04.2023
Рада ЄС затвердила ініціативу щодо включення України до зони європейського роумінгу

Рада ЄС затвердила ініціативу щодо включення України до зони європейського роумінгу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу в Малій Токмачці загинула сім'я, у Кам'янському поранено жінку - голова Запорізької ОВА

Київ розірвав договір оренди землі з посольством РФ - Кличко

Українська перемога принесе нові стандарти безпеки інфраструктури - Зеленський

Зеленський попросив Столтенберга "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї

Україна очікує ухвалення на Саміті НАТО пакета гарантій безпеки - Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Великомихайлівську громаду, постраждалих немає

У червні 2023 року в Парижі з'явиться Київський сквер - Кличко

Ізраїль у травні планує випробувати систему попередження про ракетні обстріли в Києві

ПРООН за сприяння уряду Японії передала п'ять генераторів у Київську область - ОВА

У п'ятницю Іспанія анонсує новий пакет військової допомоги Україні

Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила військову техніку

Естонія відправить в Україну 155-мм артилерійські снаряди

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте

Унаслідок обстрілу в Малій Токмачці загинула сім'я, у Кам'янському поранено жінку - голова Запорізької ОВА

За добу ЗСУ відбили понад 40 ворожих атак на п'яти напрямках - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА