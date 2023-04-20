Прямі контакти між містами і регіонами України та Європи прискорять процес повоєнної відбудови - Єрмак

Голова офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи на Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві, заявив, що прямі контакти між містами й регіонами України та Європейського Союзу дадуть змогу прискорити процес повоєнної відбудови та забезпечити ринки збуту.

"Для того, щоб Росія не намагалася вчинити нові акти агресії, Україна має стати міцним форпостом Європи, зразковим втіленням сили та сучасності. Україна може і повинна стати ключовим спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки, перетворитися на хаб безпеки", - заявив Єрмак.

Зокрема, за його словами, для цього Україні потрібне повноцінне членство в НАТО, стрімке економічне відновлення, необхідне як для подальшого розвитку, так і для отримання можливості фінансувати систему оборони. Своєю чергою, Європі, зазначив він, потрібне чітке розуміння того, що майбутнє залежить від лідерства.

"Ми пропонуємо кожній громаді, кожному регіону в Україні та державам-партнерам спільними зусиллями реалізувати це лідерство. Міжнародний саміт міст і регіонів дає для цього потужну базу. Україна має неймовірний соціально-економічний потенціал, який потрібно реалізувати за допомогою найкращого світового і, зокрема, європейського досвіду. Інвестиційні можливості, енергетичне відновлення, агропромисловий комплекс, реалізація інфраструктурних проєктів, розвиток промислового виробництва, масштабне відновлення житлового фонду, IT-індустрія. Усе це нам під силу зробити разом", - сказав він.

"На цьому шляху вкрай важлива саме горизонтальна взаємодія. Саме тому ваша присутність тут сьогодні вкрай важлива. Ви представляєте різні країни і громади. Зв'язки і контакти без посередників - той фундамент, на якому будується взаємна довіра і партнерство. Це дасть змогу прискорити процес післявоєнної відбудови нашої держави та забезпечити ринки збуту товарів і послуг міжнародному бізнесу", - додав Єрмак.