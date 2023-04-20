Події

13:25 20.04.2023

"Вагнерівці" примусово депортували дітей із Бахмута - прокуратура

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Українські прокурори зафіксували чергові злочини учасників так званої приватної військової компанії "Вагнера" - примусову депортацію з м. Бахмута Донецької області у квітні 2023 року родин із дітьми.

"Ювенальними прокурорами Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграмі в четвер.

У відомстві зазначають, що під час моніторингу ЗМІ та проросійських телеграм-каналів прокурори виявили відео, на якому представники т. зв. ПВК "Вагнер" 16 квітня незаконно депортували з м. Бахмута дві сім'ї місцевих жителів разом із двома неповнолітніми дітьми. У другому сюжеті, згідно з повідомленням, представник ПВК "Вагнер" спілкується з однією з цих родин і дитиною в місці їх тимчасового перебування.

"Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні "вагнерівці" вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми", - зазначено в повідомленні.

"Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку", - інформують у прокуратурі.

Наразі відбуваються першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому.

Теги: #діти #депортація #бахмут

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