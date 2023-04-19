Події

12:53 19.04.2023

Із різними проявами дискримінації та сексуальних домагань на роботі стикалися 12% держслужбовців - дослідження

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Із різними проявами дискримінації та сексуальних домагань на роботі стикалися 12% держслужбовців - дослідження

12% опитаних державних службовців стикалися з різними проявами дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці, свідчить дослідження Навчально-наукового центру прикладної соціології "Соціоплюс" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Згідно з дослідженням, під час приймання на роботу на державну службу в 14,9% опитаних на співбесіді запитували про сімейний статус, в 11,2% – про наявність дітей (8,5% чоловіки, 12,3% жінки) і в 4,4% цікавилися планами щодо народження дитини (0,9% чоловіки, 5,8% жінки), окрім того, в 1,8% жінок запитували про наявність вагітності.

Також 12% зазначали, що стикалися з різними проявами дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці, і лише 0,7% із них зверталися по допомогу.

Серед причин зазначено: такі ситуації сприймаються в колективі як норма (36,1%), немає віри в результати звернення (31,6%), страх втратити роботу (11,1%), відсутність інформації, до кого можна звернутися по допомогу (10,8%).

Зазначено, що жінки найчастіше стикалися з коментарями щодо їхньої зовнішності, приватного та сімейного життя, знецінення, образами щодо їхньої статі та сексуальними домаганнями.

Водночас чоловіки зазначали, що найчастіше стикалися з необґрунтованими вимогами, пов'язаними з роботою через їхню стать, непристойними жестами сексуального характеру.

Серед іншого респондентам ставили запитання, чи задоволені вони облаштуванням свого робочого місця. Зокрема, 15,5% відповіли, що не задоволені (15,7% чоловіки, 15,4% жінки), 66,4% - задоволені (68,5% чоловіки, 65,6% жінки), 18,1% не змогли визначитися з відповіддю.

Дослідження "Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в публічному секторі України" проводили у дві хвилі: 23 лютого - 6 червня 2022 року було опитано 9 889 осіб, з яких 7 567 жінки (76,5%) і 2 322 чоловіки (23,5%); 23 серпня - 25 вересня 2022 року було опитано 21 148 осіб, з яких 15 079 жінки (71,3%) і 6 069 чоловіки (28,7%). В опитуванні взяли участь 79 центральних органів виконавчої влади. Участь у дослідженні мала добровільний характер.

Теги: #дослідження #держслужбовці #домагання

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