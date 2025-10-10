Українські, австралійські та швейцарські науковці розпочали дослідження змін стану ментального здоров’я українців під час війни

Як повідомляє дослідницька агенція Fama, яка реалізує проєкт у партнерстві з Фундацією дитячої лікарні та науково-дослідного інституту "Надія", Львівським національним медуніверситетом ім. Данила Галицького, Українським католицьким університетом, а також науковцями з Австралії та Швейцарії, дослідження охоплює щонайменше три тисячі сімей по всій Україні та триватиме протягом трьох років.

Отримані дані допоможуть розробити доказові програми підтримки, що можуть лягти в основу системи надання психологічної допомоги.

"Досвід, який переживають українці, має високу цінність для розвитку світових знань у сфері ментального здоров’я. Ми прагнемо, щоб Україна мала власні науково обґрунтовані рішення у цій сфері — не лише для оцінки стану, а для конкретних дій: створення системи, яка допомагатиме сім’ям відновлюватися та дозволятиме державі ухвалювати рішення на основі достовірних даних", - зазначає керівниця Fama Мар’яна Малачівська-Данчак.

10 вересня відзначається Всесвітній день ментального здоров’я. Тема цьогорічного дня "Доступ до послуг із підтримки ментального здоров’я в умовах катастроф і надзвичайних ситуацій" (Access to services – mental health in catastrophes and emergencies).

Fama розробляє дослідницькі рішення у сфері публічного врядування, бізнесу та політики, реалізовує масштабні міждисциплінарні комплексні дослідження спільно з українськими та міжнародними партнерами. За чотирнадцять років діяльності агенція реалізувала понад 550 проєктів для понад 130 партнерів. Агенція серед десяти національних компаній акредитована Соціологічною Асоціацією України (САУ) та є учасниками програми грантової підтримки українських підприємств від ЄБРР.