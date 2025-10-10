Інтерфакс-Україна
Медицина
11:57 10.10.2025

Українські, австралійські та швейцарські науковці розпочали дослідження змін стану ментального здоров’я українців під час війни

Українські, австралійські та швейцарські науковці розпочали дослідження змін стану ментального здоров’я українських сімей під час війни.

Як повідомляє дослідницька агенція Fama, яка реалізує проєкт у партнерстві з Фундацією дитячої лікарні та науково-дослідного інституту "Надія", Львівським національним медуніверситетом ім. Данила Галицького, Українським католицьким університетом, а також науковцями з Австралії та Швейцарії, дослідження охоплює щонайменше три тисячі сімей по всій Україні та триватиме протягом трьох років.

Отримані дані допоможуть розробити доказові програми підтримки, що можуть лягти в основу системи надання психологічної допомоги.

"Досвід, який переживають українці, має високу цінність для розвитку світових знань у сфері ментального здоров’я. Ми прагнемо, щоб Україна мала власні науково обґрунтовані рішення у цій сфері — не лише для оцінки стану, а для конкретних дій: створення системи, яка допомагатиме сім’ям відновлюватися та дозволятиме державі ухвалювати рішення на основі достовірних даних", - зазначає керівниця Fama Мар’яна Малачівська-Данчак.

10 вересня відзначається Всесвітній день ментального здоров’я. Тема цьогорічного дня "Доступ до послуг із підтримки ментального здоров’я в умовах катастроф і надзвичайних ситуацій" (Access to services – mental health in catastrophes and emergencies).

Fama розробляє дослідницькі рішення у сфері публічного врядування, бізнесу та політики, реалізовує масштабні міждисциплінарні комплексні дослідження спільно з українськими та міжнародними партнерами. За чотирнадцять років діяльності агенція реалізувала понад 550 проєктів для понад 130 партнерів. Агенція серед десяти національних компаній акредитована Соціологічною Асоціацією України (САУ) та є учасниками програми грантової підтримки українських підприємств від ЄБРР.

Теги: #дослідження #війна #ментальне_здоровя

