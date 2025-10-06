Інтерфакс-Україна
Економіка
14:14 06.10.2025

Лідери українського ритейлу в І півріччі збільшили виручку на 17% - дослідження

2 хв читати
Лідери українського ритейлу в І півріччі збільшили виручку на 17% - дослідження
Фото: НБУ

Оборот українських компаній, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, в січні-червні 2025 року сягнув 936,6 млрд грн, що вище за показник минулого року на 17%, повідомляється в дослідженні, оприлюдненому Асоціацією ритейлерів України (RAU).

"За перші шість місяців поточного року українські ритейлери загалом отримали виторг 936,6 млрд грн. Для порівняння: минулого року за аналогічний період цей показник становив 800,2 млрд грн. В абсолютних цифрах, тобто без урахування впливу інфляції (а також без урахування ПДВ), обороти ритейлерів за два квартали 2025 року перевищили ті самі показники 2024-го на 17%", - зазначається в повідомленні.

Водночас чистий приріст оборотів галузі (з урахуванням 14,3% інфляції) становить лише 2,7%.

У ТОП-3 за цифрами зростання виторгу серед компаній є мережа АТБ з показником у 117,15 млрд грн (без урахування ПДВ), що на 20% перевищує аналогічний показник минулого року. У найближчого конкурента – мережі супермаркетів "Сільпо" – обороти виросли на 16%: з 43,62 млрд грн до майже 50,39 млрд грн. "Епіцентр" із ростом обороту на 3% заробив 38,98 млрд грн проти 37,69 млрд грн роком раніше.

Найвищі темпи приросту виторгу серед продуктових ритейлерів демонструють мережа магазинів "Фора", яка за пів року додала одразу 30%, досягнувши показника у 20,73 млрд грн, "Аврора" – 29% до 21,75 млрд грн і Novus – 21% до 16,29 млрд грн.

Найдинамічнішим із ритейлерів став Sinsay, що належить польській компанії LPP. За пів року його виручка збільшилася на 55% – до більш ніж 7 млрд грн.

Теги: #дослідження #роздрібна_торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 24.09.2025
Wi-Fi у школах підвищує мотивацію та успішність учнів – дослідження

Wi-Fi у школах підвищує мотивацію та успішність учнів – дослідження

11:03 04.08.2025
Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

18:29 30.07.2025
Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

15:01 07.07.2025
Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

10:38 13.06.2025
Понад половини ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні - дослідження

Понад половини ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні - дослідження

15:18 06.06.2025
Рух "ЧЕСНО": 62% мерів українських міст є гривневими мільйонерами, родини трьох мерів - доларовими мільйонерами

Рух "ЧЕСНО": 62% мерів українських міст є гривневими мільйонерами, родини трьох мерів - доларовими мільйонерами

20:51 05.06.2025
Про Конвенцію з прав дитини чули 35-38% українців, добре знайомі з нею лише 11% – опитування ЮНІСЕФ

Про Конвенцію з прав дитини чули 35-38% українців, добре знайомі з нею лише 11% – опитування ЮНІСЕФ

19:20 05.06.2025
Прибуток видобувної галузі України у 2024р подвоївся за зростання виручки на 27,8% – дослідження

Прибуток видобувної галузі України у 2024р подвоївся за зростання виручки на 27,8% – дослідження

20:11 27.05.2025
Дослідження афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з забороненою організацією не завершене – заява ДЕСС

Дослідження афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з забороненою організацією не завершене – заява ДЕСС

19:31 22.05.2025
Фундація Олени Зеленської представила результати всеукраїнського дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні"

Фундація Олени Зеленської представила результати всеукраїнського дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні"

ВАЖЛИВЕ

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

ОСТАННЄ

GORO Mountain Resort відкрив для інвестицій другий готель комплексу ONDE

В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу

Фонд гарантування вкладів фізосіб повернув зі США близько $44 млн Промінвестбанку

"Кернел" у 2025ФР збільшив чистий прибуток на 42%, у 2026р відновить "ТрансБалкТермінал" та розвиватиме ВДЕ

ОПЕК+ у листопаді збільшить квоту з видобутку на 137 тис. б/д, але з урахуванням компенсацій зростання має бути більш помірним

Кабмін ввів у наглядову раду УЗ колишню єврокомісарку Беньковську та ексочільника ДФС Мокляка

Аграрії для безмитного експорту сої та ріпаку повинні брати висновок ТПП на кожну партію – постанова Кабміну

Пишний анонсує ширший діалог з банками щодо протидії дропам

Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

Збирання врожаю-2025 завершено на 65% площ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА