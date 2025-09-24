Wi-Fi у школах підвищує мотивацію та успішність учнів – дослідження

Фото: Unsplash

Три чверті (76%) опитаних київських школярів переконані, що наявність Wi-Fi у школі робить навчання цікавішим і зрозумілішим, понад 70% відзначають підвищення власної залученості, а 23% учнів прямо пов’язали відсутність інтернету з втратою зацікавленості до навчання.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною компанією Civitta в навчальних закладах Києва, його мета – визначити, як доступ до якісного інтернету впливає на успішність учнів та організацію освітнього процесу.

Як зазначається на сайті компанії, у дослідженні взяли участь понад 5 тис. респондентів, включаючи учнів, батьків та академічний персонал, у репрезентативній вибірці загальноосвітніх середніх шкіл Києва. Методологія поєднувала онлайн-опитування, глибинні інтерв’ю із зацікавленими сторонами та порівняльний аналіз академічних результатів з математики та української мови, що відповідає міжнародним стандартам PISA щодо достовірності даних. Школи були класифіковані за якістю та швидкістю інтернет-з’єднання, при цьому особлива увага приділялася тим, які досягають або перевищують 100 Мбіт/с.

Повідомляється, у межах проєкту проаналізували школи з різним рівнем цифрової інфраструктури – від закладів із сучасним швидкісним підключенням до тих, де інтернет і досі лишається обмеженим ресурсом.

За даними дослідників, результати продемонстрували очевидний зв’язок між якістю інтернет-з’єднання та освітніми показниками. Учні шкіл із надійним Wi-Fi мають кращу відвідуваність, вищу мотивацію та демонструють сильніші результати в навчанні. Позитивний ефект відзначають і вчителі: уроки проходять без технічних перешкод, а задоволеність роботою зростає. Батьки у таких школах активніше долучаються до навчального процесу своїх дітей. Згідно з дослідженням, найкращі академічні результати зафіксовані у школах, де швидкість з’єднання перевищує 100 Мбіт/с. Учні шкіл із надійним доступом до Wi-Fi продемонстрували вищі показники відвідуваності та сильнішу мотивацію до навчання. Примітно, що 23% назвали відсутність інтернету ключовою причиною роз’єднання.

“Академічна успішність досягла піку в установах зі швидкістю Інтернету 100 Мбіт/с або більше, що посилює прямий зв’язок між надійною цифровою інфраструктурою та кращими результатами навчання”, - фіксують соціологи.

Зазначається, що окрім поліпшення стандартних показників успішності, доступ до стабільного інтернету створює передумови для впровадження інноваційних підходів у навчанні. Йдеться про “перевернутий клас” (вивчення теорії вдома, а на уроках – практичні завдання), змішане навчання, використання адаптивних платформ і проєктних методів. Такі формати сприяють розвитку критичного мислення, самостійності та навичок дослідження.

Дослідження також підкреслює глобальний вимір теми: завдяки Wi-Fi учні можуть долучатися до міжнародних освітніх проєктів, брати участь у віртуальних екскурсіях, отримувати доступ до світових ресурсів і будувати персоналізовану траєкторію навчання.

“Високоякісний доступ до Інтернету – це не просто технічне оновлення, це наріжний камінь освітньої справедливості та довгострокового успіху студентів. У Києві результати цього дослідження вже є основою для адвокаційних зусиль, спрямованих на формування стратегії цифрової освіти міста”, - роблять висновок автори проєкту.

Зазначається, що у подальшому планується розширити вибірку на школи з інших регіонів України. Це дасть змогу перевірити сталість виявлених тенденцій і запропонувати системні рекомендації для державної освітньої політики.