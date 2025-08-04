Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

Лише 7% внутрішньо переміщених осіб планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих шести місяців, а середній вік цієї групи становить 57 років, йдеться у національному звіті "Опитування щодо стану захисту в Україні" внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і тих, хто повертається з переміщення, який підготувало представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності, опитування свідчить, що 83% респондентів повідомили, що вільно пересуваються країною, і лише 15% стикалися з певними бар’єрами.

Також 55% респондентів не переживали розлуки з близькими, а 38% респондентів перебувають у вимушеній розлуці з близькими. Основними причинами є переміщення всередині країни (62%) та за кордон (15%).

Крім того, 84% орендарів або тих, хто живе в родичів чи місцях тимчасового проживання, вважають свої житлові права достатньо гарантованими, а реальний ризик виселення відчувають лише близько 2% опитаних.

"Понад чверть ВПО (28%) забезпечують себе заробітком. Залежність від державної соціальної допомоги, включаючи пенсії, є високою - 63% респондентів, тоді як 10% респондентів покладаються на соціальні послуги від держави", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, 69% опитаних відзначають негативний вплив ситуації на психічне здоров’я, а кожен дванадцятий (8%) вже відчуває, що "не може впоратися" з повсякденним стресом, а 55% респондентів не відчувають себе в безпеці через війну.

"Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності вітає рекомендації, сформульовані за підсумками звіту, зокрема заклик прискорити розробку нової Державної стратегії з питань внутрішнього переміщення та вдосконалити механізми довгострокових рішень у житловій, соціальній та економічній сферах. Отримані дані будуть враховані під час підготовки оновленого плану дій Мінсоцполітики на 2026 рік, спрямованого на розширення інтеграційних програм і підвищення ефективності соціального захисту ВПО", - додали у відомстві.