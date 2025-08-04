Інтерфакс-Україна
Події
11:03 04.08.2025

Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

2 хв читати
Лише 7% переселенців планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих 6 місяців

Лише 7% внутрішньо переміщених осіб планують повернутися до місць постійного проживання протягом найближчих шести місяців, а середній вік цієї групи становить 57 років, йдеться у національному звіті "Опитування щодо стану захисту в Україні" внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і тих, хто повертається з переміщення, який підготувало представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності, опитування свідчить, що 83% респондентів повідомили, що вільно пересуваються країною, і лише 15% стикалися з певними бар’єрами.

Також 55% респондентів не переживали розлуки з близькими, а 38% респондентів перебувають у вимушеній розлуці з близькими. Основними причинами є переміщення всередині країни (62%) та за кордон (15%).

Крім того, 84% орендарів або тих, хто живе в родичів чи місцях тимчасового проживання, вважають свої житлові права достатньо гарантованими, а реальний ризик виселення відчувають лише близько 2% опитаних.

"Понад чверть ВПО (28%) забезпечують себе заробітком. Залежність від державної соціальної допомоги, включаючи пенсії, є високою - 63% респондентів, тоді як 10% респондентів покладаються на соціальні послуги від держави", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, 69% опитаних відзначають негативний вплив ситуації на психічне здоров’я, а кожен дванадцятий (8%) вже відчуває, що "не може впоратися" з повсякденним стресом, а 55% респондентів не відчувають себе в безпеці через війну.

"Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності вітає рекомендації, сформульовані за підсумками звіту, зокрема заклик прискорити розробку нової Державної стратегії з питань внутрішнього переміщення та вдосконалити механізми довгострокових рішень у житловій, соціальній та економічній сферах. Отримані дані будуть враховані під час підготовки оновленого плану дій Мінсоцполітики на 2026 рік, спрямованого на розширення інтеграційних програм і підвищення ефективності соціального захисту ВПО", - додали у відомстві.

Теги: #дослідження #повернення #впо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 02.08.2025
На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

20:33 01.08.2025
Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

Зеленський повідомив про підготовку законопроєкту, що дає належне відновлення після хвороб, набутих у полоні

18:29 30.07.2025
Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

10:49 30.07.2025
Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей – Єрмак

Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей – Єрмак

21:15 29.07.2025
До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації – Єрмак

До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації – Єрмак

17:43 26.07.2025
В рамках Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну дитину – Зарівна

В рамках Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну дитину – Зарівна

12:11 26.07.2025
Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак

Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак

19:17 25.07.2025
Зарівна повідомила про чотирьох дітей, повернених з окупації в рамках Bring Kids Back UA

Зарівна повідомила про чотирьох дітей, повернених з окупації в рамках Bring Kids Back UA

05:42 25.07.2025
Україні вдалося повернути з РФ 1458 депортованих дітей – ОП

Україні вдалося повернути з РФ 1458 депортованих дітей – ОП

17:07 23.07.2025
Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

Жіноча збірна України вперше золотий призер чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

ОСТАННЄ

Перший у світі батальйон безпілотних наземних комплексів сформували в полку К-2

Вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів до 6 серпня

Американська компанія Axon готова до обміну експертизою з Україною у сфері протидії БпЛА

Бережна запросила Японію долучитися до Альянсу культурної стійкості та Українського фонду культурної спадщини

Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

Прокуратура просить суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту в Києві і стягнути 2 млрд грн з підрядника

Україна запровадила санкції проти керівництва провідних російських музеїв

Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

Росія планує використовувати Донецький аеропорт для запуску "шахедів" – ISW

Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА