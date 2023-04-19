Влада США заарештувала товарів майже на $1 млрд з червня 2022 р. через підозри у використанні примусової праці

Федеральна влада США заарештувала з червня 2022 року товарів на $961 млн у зв'язку з підозрами їхніх виробників у використанні примусової праці, передає CNBC.

У багатьох випадках компанії не знають про проблеми в ланцюжку постачання комплектуючих, зазначають представники влади.

"Наша мета в рамках законодавства про примусову працю - зробити так, щоб подібна праця в принципі не використовувалася при виробництві товарів, і ми не зупинимося, поки її не досягнемо", - наводить телеканал слова Енн-Марі Хайсміт зі служби митного та прикордонного контролю США .

З минулого літа американська влада заарештувала товари з Малайзії, В'єтнаму та Китаю на суму $461 млн, $370 млн та $80 млн відповідно. Серед категорій з переважною перевагою лідирує електроніка ($849,2 млн), за якою йдуть одяг, взуття, тканини, промислові та виробничі матеріали та сільськогосподарська продукція.