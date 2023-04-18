Росія збільшила кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі до 11 - ВМС ЗСУ

Росія збільшила кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі до 11 із семи в понеділок.

Станом на вівторок у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед них три носії крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет, повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ у фейсбуці.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі - до восьми, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 36 ракет.

Як повідомляється, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря 24 судна, з них п'ять прямували з протоки Босфор; до Чорного моря - 10 суден.

Як зазначається, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.