Помер українець, який підпалив себе перед консульством України в Кракові

Помер 62-річний чоловік, який підпалив себе перед консульством України в Кракові, повідомило польське радіо RMF24.

"Сьогодні вдень помер пацієнт, якого госпіталізували 13 квітня в лікарню Ридигера у важкому стані внаслідок травм після підпалу себе перед консульством України", - повідомляють на сайті RMF24 із посиланням на прессекретаря Малопольського центру хірургічної пластики Едіту Пшибильську в понеділок.

Як зазначається, у Малопольському центрі хірургічної пластики чоловікові зробили операцію. Його стан від самого початку був критичним.

Як повідомлялося, вранці 13 квітня біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У важкому стані громадянина доправили до лікарні.