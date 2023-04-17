Події

20:19 17.04.2023

Помер українець, який підпалив себе перед консульством України в Кракові

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Помер 62-річний чоловік, який підпалив себе перед консульством України в Кракові, повідомило польське радіо RMF24.

"Сьогодні вдень помер пацієнт, якого госпіталізували 13 квітня в лікарню Ридигера у важкому стані внаслідок травм після підпалу себе перед консульством України", - повідомляють на сайті RMF24 із посиланням на прессекретаря Малопольського центру хірургічної пластики Едіту Пшибильську в понеділок.

Як зазначається, у Малопольському центрі хірургічної пластики чоловікові зробили операцію. Його стан від самого початку був критичним.

Як повідомлялося, вранці 13 квітня біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У важкому стані громадянина доправили до лікарні.

 

 

 

Теги: #польща #громадянин #самоспалення

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