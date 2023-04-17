Події

09:54 17.04.2023

Данілов: На сьогодні ми не бачимо ознак наявності на фронті озброєння, виготовленого в Китаї

1 хв читати
Данілов: На сьогодні ми не бачимо ознак наявності на фронті озброєння, виготовленого в Китаї

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наразі Україна не бачить ознак наявності на фронті китайського озброєння.

"Якби воно тут з'явилося, ви пам'ятаєте, коли з'явилися іранські ударні безпілотники, ми відразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточкам, і навіть дані тих країн, компоненти яких там було використано. Ми до них звернемося офіційно, із запитанням, чому так сталося і це потрібно обов'язково припинити. Китайського озброєння ми нині на нашому фронті не бачимо", - сказав Данілов в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку в ефірі "ТСН".

Секретар РНБО наголосив, що якщо окупанти почнуть використовувати китайське озброєння, тоді Україна одразу поінформує наше суспільство і світ. Однак Данілов зазначив, що "позиція Китаю нейтральна - вони не підтримують ні одну, ні іншу сторону".

"Уперше китайська дипломатія вийшла в публічний простір із пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо цього остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, нам корисно. Але є пункти, які досить сумнівні. Тому займаємося, працюємо, спостерігаємо. Скоро ми матимемо великий обсяг інформації саме з цього питання", - повідомив Данілов.

Теги: #китай #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 14.04.2023
Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

11:29 14.04.2023
КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

20:33 13.04.2023
Прем'єр Польщі вважає, що деякі його європейські колеги демонструють недалекоглядність щодо Китаю

Прем'єр Польщі вважає, що деякі його європейські колеги демонструють недалекоглядність щодо Китаю

20:23 08.04.2023
Підсумки спільного візиту Урсули фон дер Ляєн та Емманюеля Макрона до КНР

Підсумки спільного візиту Урсули фон дер Ляєн та Емманюеля Макрона до КНР

18:34 07.04.2023
Франція і Китай підтримують усі зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН - спільна заява

Франція і Китай підтримують усі зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН - спільна заява

10:20 06.04.2023
Путін намагається зобразити РФ "шанованою світовою державою", тоді як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою - ISW

Путін намагається зобразити РФ "шанованою світовою державою", тоді як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою - ISW

19:09 05.04.2023
ЗРК Avenger розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні

ЗРК Avenger розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні

12:49 05.04.2023
Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні - Макрон під час візиту до Пекіна

Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні - Макрон під час візиту до Пекіна

07:58 05.04.2023
Президент Франції та голова Єврокомісії відвідають із візитом Китай, де обговорять агресію РФ проти України

Президент Франції та голова Єврокомісії відвідають із візитом Китай, де обговорять агресію РФ проти України

13:17 04.04.2023
Президентка Єврокомісії зателефонує Зеленському перед її візитом до КНР

Президентка Єврокомісії зателефонує Зеленському перед її візитом до КНР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак на чотирьох напрямках

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

ОСТАННЄ

Верещук: Необхідно прискорити процес запуску процедури попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників

Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

Окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини

Глави МЗС G7 підтвердили намір посилити санкції проти РФ і продовжувати підтримувати Україну

Чоловіка, який кинув вибуховий пристрій у прем'єра Японії, передали прокуратурі

На Великдень окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

Посилення тиску окупантів на херсонців примушує їх отримувати російські паспорти, що несуть загрозу депортації до Росії

ЗС України за добу знищили 590 окупантів, 4 танки, 9 артсистем

Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

Ворожа авіація атакувала ракетами С-300 Запоріжжя, Запорізьку і Миколаївську область, є загиблі та поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА