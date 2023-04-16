Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти. У с. Петропавлівка Куп'янського району ворожим вогнем пошкоджено два приватні будинки, автомобіль і трактор. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.