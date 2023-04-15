Події

19:21 15.04.2023

На одному з літаків SkyUp, що перебувають у столиці Судану, спрацював аварійний радіобуй, встановити стан літака неможливо

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На одному з літаків SkyUp, що перебувають у столиці Судану, спрацював аварійний радіобуй, встановити стан літака неможливо

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила про спрацьовування аварійного радіобуя на одному з двох літаків, що перебувають в аеропорту столиці Судану Хартума. Встановити стан літака і можливі пошкодження наразі неможливо, повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Водночас повідомляється, що всі співробітники компанії, які перебувають у Судані, у безпеці.

"36 співробітників, які перебувають у країні, перебувають у відносно безпечному місці, з ними є зв'язок", - зазначено в повідомленні.

У компанії наголосили, що головним завданням зараз є гарантування безпеки співробітників компанії та їхня евакуація із Судану.

"Ми займаємося разом із посольством України в Єгипті, почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов'язково повідомимо про вирішення ситуації, щойно це буде можливо", - наголошується в повідомленні.

Літаки SkyUp Airlines перебувають у Судані в межах контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. З початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Єгипет), Ер-Ріяда і Джидді (Саудівська Аравія).

Як повідомлялося, у Хартумі виник конфлікт між службовцями регулярної армії Судану та Силами швидкого реагування. Звуки стрілянини та вибухи чути в суботу в столиці Судану Хартумі, передають арабські ЗМІ. За їхніми даними, протистояння виникло між регулярною армією Судану і Силами швидкого реагування, командування яких обвинуватило військовослужбовців у захопленні їхньої бази в одному з передмість на півдні Хартума.

Крім того, надходить інформація про те, що службовці Сил швидкого реагування перебувають на території міжнародного аеропорту в Хартумі, який, згідно з даними ЗМІ, призупинив роботу.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану у зв'язку із загостренням безпекової ситуації, а тим, хто там перебуває, - уникати відвідування районів поблизу аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання.

 

 

Теги: #судан #авіакомпанія #ситуація

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