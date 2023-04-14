МЗС України про сюжет FRANCE 24 із військового табору росіян: Ганьба для журналістики

Сюжет французького телеканалу FRANCE 24 про те, як російські війська готуються вбити українців, є ганьбою для журналістики, а виїзд на окуповані території без згоди України є порушенням законодавства, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"FRANCE 24, сюжет про те, що російські війська готуються вбити українців, є ганьбою для журналістики. Виїзд на окуповані території без згоди України є порушенням законодавства України, і ті, хто бере участь у таких діях, нестимуть відповідальність за законом", - написав Ніколенко у своєму твіттері.

Посол України у Франції Вадим Омельченко також відреагував на репортаж телеканалу, назвавши його поганим прикладом "нейтральної журналістики".

"Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж FRANCE 24 з позицій окупантів, які вчаться вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Неймовірно уявити собі такий репортаж із позицій гітлерівців у Нормандії напередодні висадки. Я помиляюся, це нормально? Ба більше, говорячи про українську армію, журналіст згадує "контрнаступ противника", - написав посол.

Наразі сюжет на сайті телеканалу недоступний.

Раніше знімальна група французького телеканалу "France 24" записала сюжет про військовий табір російських військ. У сюжеті під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом" немає згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України.