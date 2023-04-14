Події

18:55 14.04.2023

Підозрюваному у справі про витік документів Пентагону висунуто обвинувачення - ЗМІ

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Підозрюваного у витоку секретних документів Міністерства оборони США обвинуватили у несанкціонованому зберіганні та передачі інформації, що стосується сфери національної безпеки, а також у несанкціонованому видаленні секретної інформації та оборонних матеріалів, повідомляє CNN.

Обвинувачення було висунуто на судовому засіданні у п'ятницю, 14 квітня. Суддя поінформував підозрюваного, 21-річного військовослужбовця ВПС Національної гвардії США Джека Тейшейру, про пред'явлені йому обвинувачення і призначив слухання щодо затримання Тейшейри на середу. До того часу він залишиться під вартою.

Згідно зі свідченнями під присягою, оприлюдненими у п'ятницю, Тейшейра почав публікувати документи приблизно у грудні 2022 року. Принаймні один із документів, які він розмістив, був йому доступний через його роботу в Національній гвардії ВПС.

Також згідно з письмовими свідченнями під присягою Тейшейра мав допуск до секретних даних із 2021 року. Він також "підтримував конфіденційний обмежений доступ (SCI) до інших суворо засекречених програм". Багато документів, що просочилися, розміщені на онлайн-сервері Discord, були відзначені грифом "Цілком таємно".

Тейшейра також провів пошук у секретній урядовій базі даних за словом "витік" 6 квітня, коли почали публікуватися повідомлення про розміщення секретної інформації в інтернеті.

"Відповідно, є підстави вважати, що Тейшейра шукав секретні звіти щодо оцінки розвідувальним співтовариством США особи людини, яка передала секретну інформацію національної оборони, включаючи урядовий документ", - йдеться в судових матеріалах.

Як повідомлялося, 6 квітня газета The New York Times написала про те, що партія секретних документів Пентагону потрапила у відкритий доступ у соціальні мережі, вони стосувалися української армії. Пізніше газета повідомила, що в соціальних мережах 7 квітня з'явилася нова порція секретних документів, у яких відображається політика США "від України до Близького Сходу і Китаю". Вони, зокрема, містять "конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і боротьбу з тероризмом".

Пентагон повідомляв, що визначає джерела секретних матеріалів, які просочилися в соціальні мережі, й оцінює масштаб витоку, до розслідування підключилися Мін'юст і ФБР.

Теги: #пентагон #тейшейра #підозра

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