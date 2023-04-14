Орбан висловлюється про фінансові питання інших країн, тоді як сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС - речник МЗС

Угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн, тоді як сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна "фінансово неіснуюча".

"Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн у той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України - не благодійність", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що, підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, у свою власну безпеку.

"Угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами", - заявив Ніколенко.

Раніше ЗМІ повідомили, що Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою". За його словами, Європа змушена фінансувати багато українських потреб, і без підтримки партнерів війна відразу закінчиться.