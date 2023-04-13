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19:20 13.04.2023

Незаконне ввезення українського зерна до Польщі розслідуватиме прокуратура Жешува

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Незаконне ввезення українського зерна до Польщі розслідуватиме прокуратура Жешува

Усі справи, пов'язані з незаконним ввезенням до Польщі українського зерна, буде передано в обласну прокуратуру в Жешуві, яка розгляне справу належним чином, заявив міністр юстиції Польщі, генеральний прокурор Збігнєв Зьобро в четвер.

Як повідомляє видання farmer.pl, очільник польського Мін'юсту уточнив, що окремі слідчі дії у цій справі здійснюватимуть під наглядом Національної прокуратури,

"До слідчої групи увійдуть досвідчені співробітники Агентства внутрішньої безпеки, митної та податкової служб, а також Центрального слідчого бюро поліції", - повідомив директор департаменту економічних злочинів Національної прокуратури Міхал Островський.

За його інформацією, порушення розслідуватимуть шість прокурорів із Жешува. Слідча група опікуватиметься всіма питаннями, пов'язаними з незаконним ввезенням зерна з-за кордону, насамперед з України. Будь-який судовий розгляд щодо порушень із постачанням зерна, який відбуватиметься в Польщі, буде скеровано до обласної прокуратури в Жешуві.

 

 

Теги: #зерно #польща #правоохоронці

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