Поліція евакуювала всіх дітей із села Максимільянівки Донецької області
Екіпаж "Білий янгол" евакуював із села Максимільянівки Мар'їнської громади Донецької області останню дитину, повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"За один день "Білі янголи" вивезли з Красногорівки п’ятьох дітлахів, а з села Максимільянівка – останнього 12-річного хлопчика. Будинок сім'ї пошкоджений обстрілами, тому сім’я з осені минулого року жила в підвалі, а всі друзі та однокласники хлопчика вже виїхали з села", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що тепер дитина разом із батьками та двома бабусями житиме в безпечному місці.