США незадоволені занадто поблажливим ставленням генсека ООН до Росії - ЗМІ

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надмірно готовий іти назустріч інтересам Росії. Таку інформацію було отримано з секретних документів, що просочилися в мережу, повідомляє ВВС.

Згідно з даними у файлах витоку, США уважно стежать за генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем - так, частина документів описує приватне листування між Гутеррешем і його заступницею.

Окрім того, документи містять відверті спостереження Гутерреша про війну в Україні та низку африканських лідерів. Вони свідчать про те, що Гутерреш настільки прагнув зберегти зернову угоду, що був готовий піти назустріч інтересам Росії.

"Гутерреш наголосив на своїх зусиллях щодо поліпшення експортних можливостей Росії, навіть якщо в цьому беруть участь російські юридичні або фізичні особи, які перебувають під санкціями", - йдеться в документі.

Його дії в лютому, згідно з оцінкою, "підірвали ширші зусилля щодо притягнення Москви до відповідальності за її дії в Україні".

Посадовців ООН обурило припущення, що головний дипломат світу проявляє м'якість щодо Москви. Заявивши, що він не коментуватиме документи, що просочилися, один високопоставлений чиновник зазначив, що ООН "рухає необхідність пом'якшити вплив війни на найбідніші верстви населення світу".

"Це означає робити все можливе, щоб знизити ціни на продукти харчування і забезпечити доступність добрив для тих країн, які найбільше їх потребують", - додав він.

Посадові особи ООН явно незадоволені американською інтерпретацією зусиль Гутерреша. Вони зазначають, що Гутерреш дуже чітко висловив свою незгоду з розпочатою Росією війною.

В іншому документі від середини лютого описано відверту розмову Гутерреша та його заступника Аміни Мохаммед. У ній Гутерреш висловлює "занепокоєння" з приводу заклику президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Європи виробляти більше зброї та боєприпасів унаслідок війни в Україні.