Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства України в Кракові, він у критичному стані - МЗС

Українець, який проживає у Польщі, здійснив спробу самоспалення біля генерального консульства України в Кракові, громадянин наразі в критичному стані, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уранці біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У важкому стані громадянина доставили до лікарні. Лікарі наразі надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний", - повідомив Ніколенко.

У МЗС зазначили, що генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, щоб встановити причину і всі обставини трагедії.

Консули також тримають контроль над наданням медичної допомоги громадянину, встановлюють зв'язок із його рідними.