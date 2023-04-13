Події

11:08 13.04.2023

Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства України в Кракові, він у критичному стані - МЗС

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Українець, який проживає у Польщі, здійснив спробу самоспалення біля генерального консульства України в Кракові, громадянин наразі в критичному стані, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уранці біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У важкому стані громадянина доставили до лікарні. Лікарі наразі надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний", - повідомив Ніколенко.

У МЗС зазначили, що генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, щоб встановити причину і всі обставини трагедії.

Консули також тримають контроль над наданням медичної допомоги громадянину, встановлюють зв'язок із його рідними.

Теги: #польща #українець #інцидент

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