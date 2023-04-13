13 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 414 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 414 RUSSIAN AGRESSION

13 квітня відзначають Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади, Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу, Міжнародний день подяки рослинам, Всесвітній день рок-н-ролу і День гри Скрабл.

Православна церква відзначає Великий четвер.

Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу

Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу відзначають 13 квітня щороку, щоб вшанувати пам’ять тисяч польських військових офіцерів, поліцейських та багатьох мирних жителів.

У 1940 р. був скоєний один із найжорстокіших злочинів Другої світової війни, і він залишається символом сталінського терору та агресії Радянського Союзу щодо сусідніх країн. Страти тривали з початку квітня до середини травня 1940 року. Виконавці називали ці розстріли “розвантаженням таборів”. Жертви різанини були поховані в масових могилах, і їхні сім’ї не були поінформовані про долю загиблих протягом багатьох років.

Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади

Щороку 13 квітня відзначається Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади(ФНР), щоб підвищити обізнаність про подібні стани та її вплив на людей, життєдіяльність та суспільство.

ФНР – це стан, при якому комунікаційні шляхи мозку та тіла не працюють належним чином, що призводить до широкого спектру фізичних та/або неврологічних симптомів. Ці симптоми можуть включати тремор, судоми, труднощі при ходьбі, оніміння та багато іншого. ФНР часто неправильно розуміють і неправильно діагностують, що може призвести до непотрібного лікування та затримок у встановленні правильного діагнозу та лікування. Цей день має на меті розповісти людям про подібні розлади та їхні симптоми, про важливість ранньої діагностики та правильного лікування.

Міжнародний день подяки рослинам

Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини, вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.

Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.

Ще цього дня:

1870 — У Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв "Метрополітен";

1923 — Відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі;

1928 — У Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора".

1940 — Розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб;

1960 — Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара;

1986 — Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу;

1990 — Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР обвинувачував нацистів);

2012 — Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України;

2014 — В.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Церковне свято

Чистий четвер

Великий Четвер — перший із трьох днів, які в християнстві називають "Велике тридення". Цього дня Ісус Христос у знак покори омив ноги своїм учням і встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері. Цього ж дня Ісус молився у Гетсиманському саду, був зраджений Юдою Іскаріотом, заарештований первосвящениками і посаджений в темницю.

Іменини: Іпатій, Акакій, Влас, Аполінарій, Ганна, Яків, Веніамін, Інокентій.