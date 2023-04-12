Події

13:26 12.04.2023

У Міноборони України закликали не робити публічних припущень про особу страченого військовополоненого і зупинити поширення відео

1 хв читати
У Міноборони України закликали не робити публічних припущень про особу страченого військовополоненого і зупинити поширення відео

Міністерство оборони України разом із силовими відомствами та спецслужбами вивчають відео страти українського військовополоненого і просять утриматися від публічного озвучування будь-яких версій особи загиблого до офіційних висновків, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин! Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займалися", - написала Маляр у телеграм-каналі.

У Міноборони наголосили, що ідентифікація людини за відео, тим паче людини за таких обставин, - надзвичайно складне завдання. Також у відомстві попросили утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

"Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили, - це повинні дивитися прокурори та Міжнародний суд", - заявила Маляр.

Вона додала, що "ворог хоче нас залякати і зробити слабшими, але все, що він отримає у відповідь, - нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору".

Теги: #міноборони #відео #страта #військовополонений

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 12.04.2023
Кличко про відео страти українського військового: Світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора

Кличко про відео страти українського військового: Світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора

13:22 12.04.2023
Київ закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на відео страти українського полоненого в контексті розслідування злочинів РФ

Київ закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на відео страти українського полоненого в контексті розслідування злочинів РФ

13:10 12.04.2023
Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

11:33 12.04.2023
Світові лідери мають відреагувати на відео зі стратою українського військового - Зеленський

Світові лідери мають відреагувати на відео зі стратою українського військового - Зеленський

00:22 11.04.2023
Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

21:20 10.04.2023
Україні потрібно щонайменше 5 тис. фахівців для розмінування

Україні потрібно щонайменше 5 тис. фахівців для розмінування

18:17 10.04.2023
Наступ ворога одночасно відбувається на 4 напрямках, найзапекліші бої в Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці - Маляр

Наступ ворога одночасно відбувається на 4 напрямках, найзапекліші бої в Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці - Маляр

16:32 10.04.2023
Резніков: Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу

Резніков: Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу

15:42 06.04.2023
У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

18:03 04.04.2023
Ворог навмисно дискредитує українські військкомати, поширюючи історії про дивовижні місця вручення повісток і "хвилі" мобілізації, - Маляр

Ворог навмисно дискредитує українські військкомати, поширюючи історії про дивовижні місця вручення повісток і "хвилі" мобілізації, - Маляр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

Понад 180 тис. російських окупантів знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

ОСТАННЄ

Комісія Мінкультури розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі

Окупанти обстріляли житлові будинки в Нікополі, постраждали четверо жителів - голова райадміністрації

Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Курахівку, поранено одну особу

Найближчими днями в Україні збережеться дощова погода, у п'ятницю потеплішає

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох одиниць, загальний залп - до 12 "Калібрів"

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

Психологи навчатимуть HR-персонал УЗ, як працювати зі співробітниками, які повернулися з фронту на робочі місця, - Лапутіна

За перешкоджання журналістській діяльності судитимуть архідиякона Києво-Печерської лаври

ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

Посадку японського апарату Hakuto-R на Місяць заплановано на 25 квітня - ispace

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА