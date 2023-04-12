У Міноборони України закликали не робити публічних припущень про особу страченого військовополоненого і зупинити поширення відео

Міністерство оборони України разом із силовими відомствами та спецслужбами вивчають відео страти українського військовополоненого і просять утриматися від публічного озвучування будь-яких версій особи загиблого до офіційних висновків, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свій злочин! Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займалися", - написала Маляр у телеграм-каналі.

У Міноборони наголосили, що ідентифікація людини за відео, тим паче людини за таких обставин, - надзвичайно складне завдання. Також у відомстві попросили утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

"Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили, - це повинні дивитися прокурори та Міжнародний суд", - заявила Маляр.

Вона додала, що "ворог хоче нас залякати і зробити слабшими, але все, що він отримає у відповідь, - нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору".