Глави МЗС України та Канади обговорили прискорення допомоги українським силам і майбутній саміт НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі шляхи прискорення допомоги Канади в гарантуванні безпеки України та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови ми з Мелані Жолі обговорили шляхи прискорення допомоги Канади в гарантуванні безпеки України та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Я вдячний Канаді за підтримку України", - написав Кулеба у твіттері.