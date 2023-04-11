Події

19:14 11.04.2023

Глави МЗС України та Канади обговорили прискорення допомоги українським силам і майбутній саміт НАТО

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Глави МЗС України та Канади обговорили прискорення допомоги українським силам і майбутній саміт НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі шляхи прискорення допомоги Канади в гарантуванні безпеки України та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови ми з Мелані Жолі обговорили шляхи прискорення допомоги Канади в гарантуванні безпеки України та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Я вдячний Канаді за підтримку України", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #канада #україна #мзс

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