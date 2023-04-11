Події

03:43 11.04.2023

"Метінвест" передав захисникам України безпілотник "Ельф" із дальністю до 100 км.

2 хв читати
"Метінвест" передав захисникам України безпілотник "Ельф" із дальністю до 100 км.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова продовжує допомагати українським військовим наближати перемогу і нещодавно компанія відправила захисникам дрон далекого радіусу дії "Ельф".

При цьому зазначається, що повітряні очі для ЗСУ – один з головних векторів забезпечення захисників від компанії "Метінвест", адже дрони допомагають виявляти ворога на відстані, не наражаючи на небезпеку бійців. Днями "Метінвест" передав на фронт безпілотник "Ельф", який має надійну навігацію та здатний подолати 100 км по небу.

"Ми були вражені цим дроном. Його головна особливість - він дуже РЕБ-стійкий і може пролітати з навігацією там, де цього не можуть робити інші бортики. Плюс у нього дальність на 70 кілометрів в один бік", - пояснює військовий, який приймав обладнання. слова якого наводяться у прес-релізі.

Невеликі розміри дрону дозволяють йому залишатися непомітним для ворожих повітряних сил, бо на радарах він відображається, як великий птах. ЗСУ вже використовують "Ельфів" для розвідки та коригування артилерії. Ці дрони визначають координати техніки противника з точністю до 1 метра навіть за поганої погоди.

Прес-служба уточнює, що "Ельф" є далеким розвідником у режимі фотоліт, оснащений захищеною GVS-системою. Може працювати до 2:00 у повітрі з дальністю до 70 км на ворожих територіях. Має гарну аеродинаміку, тому його майже не чути в повітрі вже з висоти 200-300 метрів. Крейсерська швидкість становить 85 км/год, максимальна – 140 км/год.

Військові констатують, що крім технічних параметрів надзвичайно важливими характеристиками БПЛА є компактність та швидкість запуску та збору, адже в польових умовах діяти потрібно максимально швидко. Також необхідною якістю дронів є стійка навігація та надійний зв'язок із бортом - ці параметри витримані в "Ельфі".

У прес-релізі нагадується, що "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова надає масштабну підтримку українським Збройним силам. За час повномасштабного протистояння компанія направила на допомогу військовим понад 1,6 млрд. грн. Завдяки зусиллям групи на передову системно відправляють захисну амуніцію, мобільні сталеві укриття, дрони, автомобілі, генератори, портативні зарядні станції, спецодяг тощо.

Крім того, "Метінвест" безкоштовно надає сталь для бронезахисту та виготовлення баггі. Також спільно з партнерами та самостійно компанія виробляє металовироби, що полегшують військовий побут захисників.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метинвест #україна #безпілотник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:29 11.04.2023
У Болгарії ведуть переговори про передачу Україні МіГ-29 за умови отримання замість них нових літаків

У Болгарії ведуть переговори про передачу Україні МіГ-29 за умови отримання замість них нових літаків

00:22 11.04.2023
Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

23:28 10.04.2023
Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

23:02 10.04.2023
Військова допомога Україні захищає кожного у країнах-партнерах

Військова допомога Україні захищає кожного у країнах-партнерах

22:59 10.04.2023
Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

06:42 09.04.2023
Ворог обстріляв 7 прикордонних громад Сумської області

Ворог обстріляв 7 прикордонних громад Сумської області

05:28 09.04.2023
У Харкові працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами

У Харкові працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами

04:57 09.04.2023
У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

02:27 09.04.2023
У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

00:52 09.04.2023
У Київській області трактор підірвався на протитанковій міні, поранено водія, у поліції закликали громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях

У Київській області трактор підірвався на протитанковій міні, поранено водія, у поліції закликали громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Військова допомога Україні захищає кожного у країнах-партнерах

Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

Зеленський призначив головою Київської обладміністрації керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка - указ

Сили оборони України за добу збили  ворожий вертоліт, шість безпілотників і знищили склад боєприпасів

ЗСУ на чотирьох основних напрямках відбили 20 атак противника за добу

ОСТАННЄ

США закликали Росію до звільнення кореспондента Евана Гершковича

Зеленський провів зустріч із новим послом United24 Річардом Бренсоном

Зеленський увів до складу Ставки головнокомандувача голову Мінстратегпрому Камишіна

Україні потрібно щонайменше 5 тис. фахівців для розмінування

Данія має намір до початку літа поставити Україні самохідні артилерійські установки CAESAR і танки Leopard 1

Зеленський призначив головою Київської обладміністрації керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка - указ

Окупанти під Бериславом скинули гранату на човен із цивільними, дві людини поранені

Суд відмовився визнати недійсним рішення АМКУ про накладення у 2020 році 176 млн грн штрафу на "ДТЕК Західенерго"

Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 8 нових реанімобілів

Сили оборони України за добу збили  ворожий вертоліт, шість безпілотників і знищили склад боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА