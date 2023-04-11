"Метінвест" передав захисникам України безпілотник "Ельф" із дальністю до 100 км.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова продовжує допомагати українським військовим наближати перемогу і нещодавно компанія відправила захисникам дрон далекого радіусу дії "Ельф".

При цьому зазначається, що повітряні очі для ЗСУ – один з головних векторів забезпечення захисників від компанії "Метінвест", адже дрони допомагають виявляти ворога на відстані, не наражаючи на небезпеку бійців. Днями "Метінвест" передав на фронт безпілотник "Ельф", який має надійну навігацію та здатний подолати 100 км по небу.

"Ми були вражені цим дроном. Його головна особливість - він дуже РЕБ-стійкий і може пролітати з навігацією там, де цього не можуть робити інші бортики. Плюс у нього дальність на 70 кілометрів в один бік", - пояснює військовий, який приймав обладнання. слова якого наводяться у прес-релізі.

Невеликі розміри дрону дозволяють йому залишатися непомітним для ворожих повітряних сил, бо на радарах він відображається, як великий птах. ЗСУ вже використовують "Ельфів" для розвідки та коригування артилерії. Ці дрони визначають координати техніки противника з точністю до 1 метра навіть за поганої погоди.

Прес-служба уточнює, що "Ельф" є далеким розвідником у режимі фотоліт, оснащений захищеною GVS-системою. Може працювати до 2:00 у повітрі з дальністю до 70 км на ворожих територіях. Має гарну аеродинаміку, тому його майже не чути в повітрі вже з висоти 200-300 метрів. Крейсерська швидкість становить 85 км/год, максимальна – 140 км/год.

Військові констатують, що крім технічних параметрів надзвичайно важливими характеристиками БПЛА є компактність та швидкість запуску та збору, адже в польових умовах діяти потрібно максимально швидко. Також необхідною якістю дронів є стійка навігація та надійний зв'язок із бортом - ці параметри витримані в "Ельфі".

У прес-релізі нагадується, що "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова надає масштабну підтримку українським Збройним силам. За час повномасштабного протистояння компанія направила на допомогу військовим понад 1,6 млрд. грн. Завдяки зусиллям групи на передову системно відправляють захисну амуніцію, мобільні сталеві укриття, дрони, автомобілі, генератори, портативні зарядні станції, спецодяг тощо.

Крім того, "Метінвест" безкоштовно надає сталь для бронезахисту та виготовлення баггі. Також спільно з партнерами та самостійно компанія виробляє металовироби, що полегшують військовий побут захисників.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".