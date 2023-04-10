Події

22:00 10.04.2023

Зеленський провів зустріч із новим послом United24 Річардом Бренсоном

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Virgin Group і неприбуткового фонду Virgin Unite, британським підприємцем Річардом Бренсоном, який приєднався до команди послів фандрейзингової платформи United24.

Як повідомляють на сайті Офісу президента, Зеленський подякував бізнесмену за потужні меседжі на підтримку України в часи війни.

"Я радий, що ви вирішили стати амбасадором United24. Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань – зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом", - сказав глава держави.

Під час зустрічі Зеленський обговорив із Бренсоном відновлення держави, зокрема, закладів освіти, які потребують цифровізації та оснащення обладнанням, забезпечення бомбосховищами.

Глава держави також розповів про потреби України в розмінуванні. Крім того, він привернув увагу Бренсона до проблеми масової незаконної депортації українських дітей до Росії та необхідності тиску в цьому питанні, зокрема інформаційного, на державу-агресора.

Своєю чергою Бренсон зазначив своє захоплення українським народом.

"Я із нетерпінням чекаю можливості використати глобальне охоплення та мережі Virgin Unite, щоб допомогти підтримати роботу United24 для народу України", - сказав він.

Річард Бренсон послідовно підтримує Україну з 2014 року, виступає за суверенітет і територіальну цілісність української держави.

 

 

Теги: #президент #зустріч #бізнесмен

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