Події

19:32 10.04.2023

Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 8 нових реанімобілів

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Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 8 нових реанімобілів

Підрозділи Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримали вісім нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С", тобто реанімобілі, які призначені для проведення широкого спектра екстрених процедур, повідомляє Одеська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Автівки обладнані всім необхідним для підтримки життя поранених під час транспортування до лікарні - дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами штучної вентиляції легень", - повідомляють у телеграм-каналі Одеської ОВА в понеділок.

За даними ОВА, дві з них типу "С" вирушили до Білгород-Дністровської станції Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, по одній швидкій - до Ізмаїльської та Біляївської станції ЕМД та МК.

Ще по одній - на підстанції №1 і №7 м. Одеси, а також на підстанцію №9 м. Южного. Один реанімобіль поїхав у Пункт базування ЕМД у с. Старі Маяки.

 

Теги: #одеса #швидкі

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