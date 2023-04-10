У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участю Зеленського, фон дер Ляєн і Моравецького щодо депортації українських дітей - РАР

У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участю президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького і глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, головною темою стане депортація українських дітей до РФ, повідомляє польське агентство РАР із посиланням на високопоставлене джерело в ЄС.

"Захід відбудеться у квітні. Подробиці поки що не розголошують із міркувань безпеки. Однією з основних тем переговорів стане питання незаконної депортації українських дітей до Росії", - повідомило РАР джерело в ЄС.

У лютому Єврокомісія оголосила, що разом із Польщею запускає ініціативу щодо українських дітей, викрадених до Росії. Мета полягає в тому, щоб знайти їх і притягнути винних у викраденнях до відповідальності.

24 березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала конференцію, яка буде присвячена питанню повернення викрадених Росією українських дітей.