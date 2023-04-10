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07:22 10.04.2023

Макрон пов'язує майбутнє Європи з її "стратегічною автономією"

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Макрон пов'язує майбутнє Європи з її "стратегічною автономією"

Президент Франції Емманюель Макрон ключовою метою європейської політики вважає "стратегічну автономію" Європи, яку буде досягнуто завдяки сильній обороні та адекватній промисловій політиці.

"Європа повинна боротися за стратегічну автономію. Ми не хочемо залежати від інших з критично важливих питань. У день, коли ви позбудетеся вибору в енергетиці, у способах оборони, у соціальних мережах, у штучному інтелекті, тому що у вас більше не буде відповідних інфраструктур, ви в якийсь момент випадете з історії", - заявив Макрон в інтерв'ю газеті Les Echos, опублікованому в неділю.

На його думку, такий європейський суверенітет, для якого вже "окреслено віхи", вимагає промислової стратегії з високими цілями, зокрема в царині оборони, що в підсумку призведе до меншої залежності від третіх сторін.

Французький президент вбачає наріжні камені "стратегічної автономії" в посиленій спільній європейській промисловій політиці, сформульованій у таких документах, як Chips Act (виробництво напівпровідників), Net Zero Industry Act (план прискореного енергетичного переходу ЄС) і Critical Raw Material Act (надійне забезпечення критично важливою сировиною).

"Ми почали створювати заводи з виробництва акумуляторів, водневих компонентів, електроніки", - навів приклади Макрон.

За словами президента, ця боротьба Європи "виграна ідеологічно", і перші результати вже помітні, проте слід твердо дотримуватися цього курсу, оскільки завдання стоять довгострокові.

Вирішальну складову незалежності Європи він бачить також в оборонній промисловості. При цьому наголошує, що в контексті війни в Україні вона має виробляти швидше.

"Європейська оборонна промисловість не задовольняє всіх потреб і залишається дуже фрагментованою, що змушує деякі країни тимчасово звертатися до американських або навіть азіатських постачальників", - зазначив Макрон.

 

 

Теги: #європа #франція_президент #автономія

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