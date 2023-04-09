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18:56 09.04.2023

Окупанти завдали 23 авіа- і 4 ракетних удари по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 23 авіа- і 4 ракетних удари по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти впродовж доби здійснили понад 10 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, завдали 23 авіаційних і 4 ракетні удари, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти обстріляли 64 населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міста Сіверськ, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка Донецької області, Гуляйполе, Запорізької області, та Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу

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