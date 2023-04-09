Українцям продовжили до кінця травня безкоштовний проїзд поїздом Перемишль - Ганновер

Безкоштовний проїзд поїздом із Польщі до Німеччини для українців продовжено, повідомило українське Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Йдеться про потяг "Перемишль - Ганновер". Безоплатний проїзд для українців у ньому продовжено до кінця травня 2023 року", - наголошується в повідомленні.

Згідно з інформацією, відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. З собою не потрібно мати посадкових талонів. Потрібно лише пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

"Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім'ям із дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть із розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний поїзд", - наголошується в повідомленні.

У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги, пише пресслужба Мінреінтеграції.