Події

02:27 09.04.2023

У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

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На окупованій території Луганської області росіяни намагаються мобілізувати чоловіків до лав армії "ЛНР", зокрема, у Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат", повідомила прес-служба Луганської ОВА.

"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільський район, де повістки знаходять власників на вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли, що у Лисичанську в районі склозаводу окупанти обстежили будинки, виявили порожні та туди заселяють як військових РФ, так і інших колаборантів. Щодня у Сєвєродонецьку людям обіцяють якісь соціальні виплати, зокрема й за пошкоджене майно.

"Перша проблема - не зібрати документи, а здати їх. Тому що приймають, коли хочуть і в кого хочуть. Друга - відсутність грошей ще з Нового року. Минуло понад три місяці. Але напередодні так званих "перших виборів" і не таке пообіцяєш" , – зазначили в ОВА. 

Теги: #рф #україна #повістки #луганська

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