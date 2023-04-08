Події

19:12 08.04.2023

В Авдіївці залишаються четверо дітей, місцезнаходження двох встановлено

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В Авдіївці залишаються четверо дітей, місцезнаходження двох встановлено

Станом на суботу, 8 квітня, в Авдіївці Донецької області залишаються ще четверо дітей, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Ухвалено рішення про 20 громад у Донецькій області щодо примусової евакуації. Вчора була проведена комісія ТЕБ та НС місцева, з понеділка вже примусова евакуація буде і в Авдіївці", - розповів Барабаш.

Він зазначив, що після загибелі 5-місячної дитини внаслідок обстрілу 31 березня в місті залишалося вісім дітей. Четверо з них уже евакуйовані.

"У місті залишаються ще чотири дитини. Місцезнаходження двох встановлено, їх буде евакуйовано", зазначив Барабаш, "пошуки ще двох тривають".

"Упевнений, що найближчими днями ми всіх відвеземо і дітей у місті не залишиться", - сказав він.

 

 

Теги: #евакуація #діти #авдіївка

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