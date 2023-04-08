Залужний обговорив із начальником Генштабу Франції ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у суботу, 8 квітня, провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу ЗС Франції Террі Буркхардом.

"Плідна телефонна розмова з українським колегою генералом Валерієм Залужним. Я вислухав його аналіз ситуації на фронті. Я запевнив його в нашій постійній підтримці за допомогою завдань і навчання, які армія Франції надає Збройним силам України", - написав Буркхард у Twitter.