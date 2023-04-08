Події

16:57 08.04.2023

Залужний обговорив із начальником Генштабу Франції ситуацію на фронті

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Залужний обговорив із начальником Генштабу Франції ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у суботу, 8 квітня, провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу ЗС Франції Террі Буркхардом.

"Плідна телефонна розмова з українським колегою генералом Валерієм Залужним. Я вислухав його аналіз ситуації на фронті. Я запевнив його в нашій постійній підтримці за допомогою завдань і навчання, які армія Франції надає Збройним силам України", - написав Буркхард у Twitter.

Теги: #франція #залужний

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