Події

16:24 08.04.2023

У Молдові перекинувся автобус, що прямував до Києва, постраждали 9 осіб

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У Молдові перекинувся автобус, що прямував до Києва, постраждали 9 осіб

У суботу, 8 квітня, близько 9:40 у Дрокійському районі Молдови сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, що рухався за маршрутом "Кишинів - Київ", повідомляє пресслужба поліції Молдови.

"На місці події поліція встановила, що 51-річний чоловік, який їхав за кермом автобуса за маршрутом "Кишинів - Київ", не впорався з керуванням і врізався в дерево, а пізніше впав у кювет. Унаслідок удару постраждали дев'ятеро іноземців, їх доправили в Дрокійську обласну лікарню для надання медичної допомоги", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Попередньо встановлено, що аварія сталася через технічні несправності в транспортному засобі.

Загалом в автобусі перебувала 21 людина.

Поліція розслідує обставини події.

Теги: #дтп #молдова

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