Одна людина загинула, семеро поранені в результаті двох інцидентів у Тель-Авіві

Два інциденти сталися ввечері в п'ятницю в Тель-Авіві: з невеликою різницею в часі водій автомобіля скоїв наїзд на пішоходів, невдовзі ще одна людина відкрила стрілянину по перехожих, повідомляє The Jerusalem Post.

За даними видання, внаслідок цих подій одна людина загинула, семеро поранені. Один поранений перебуває у важкому стані.

Водія вдалося затримати на місці події. На кадрах з місця події видно перевернутий легковий автомобіль на газоні поблизу автодороги.

Поліція розслідує події.