Румунія тимчасово закрила в'їзд автотранспорту з України через снігопад

Румунія тимчасово призупинила пропуск вантажних автомобілів через державний кордон, а дорожня поліція заборонила проїзд усіх транспортних засобів, які прямують від трьох автомобільних пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні, через складні погодні умови, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби на фейсбук-сторінці.

"Дорожня поліція Румунії заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску "Дяківці-Раковець", "Порубне-Сирет" та "Красноїльськ-Вікова де Сус" у напрямку міст Сирет та Сучава у зв'язку зі сніговими заметами та незадовільним станом доріг на цих ділянках”, - пояснюється в повідомленні.

Держприкордонслужба просить громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок до Румунії.

Водночас на державному кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною пункти пропуску працюють стабільно, проїзд не ускладнений.

В Агентстві з відновлення уточнили, що в Чернівецькій області, де опади тривають вже третю добу, працює снігоприбиральна техніка.

"Завдяки узгодженій роботі підрядних організацій Агентства відновлення, проїзд державними дорогами Буковини забезпечено, обмеження не вводяться", - зазначено в телеграм-каналі агентства.

Раніше повідомлялося, що через зледеніння контактної мережі на Львівській залізниці із запізненням у 30 і більше хвилин прямували вісім поїздів. До середини дня на 30 хвилин затримувався лише потяг №113/114 Львів-Харків. Інші потяги повернулися до графіка.