У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої", наголосивши, що коли у зведеннях Генерального штабу ЗСУ публікуються слова "ситуація під контролем", то так і є.

"Трохи привідкрию завісу - що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" і як приймаються оперативні рішення. Звісно, тільки те, що дозволили військові. Бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона зазначила, що рішення ухвалюють на основі всебічного аналізу та розрахунків імовірного розвитку ситуації. Зокрема, у Міноборони наголосили, що оперативну ситуацію на місці моніторять і доповідають у штаби 24/7; штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями; керуючись отриманими даними, штаби прогнозують імовірні загрози та дії ворога.

Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", в зоні відповідальності якого зараз перебуває і бахмутський напрямок.

"Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує завдання підрозділам. Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є", - запевнила Маляр.