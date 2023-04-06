Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) пред'явлено нову підозру

Правоохоронці повідомили керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) про нову підозру - за поширення наративів московського патріарха і заклики до об'єднання церков, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про нову підозру - у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в четвер.

За даними слідства, після російського вторгнення під керівництвом митрополита оновлено офіційний сайт єпархії за шаблонами православних інтернет-ресурсів держави-агресора, також було додано гіперпосилання, за яким можна було перейти на сайти РПЦ.

"Священнослужитель забезпечував систематичне розміщення інформаційних матеріалів із наративами московського патріарха Кирила і закликами до об’єднання церков та суспільства задля перемоги Росії", - зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, публікації містили ознаки виправдовування, заперечення та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

У відомстві нагадують, що раніше керівнику єпархії повідомили про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України).