Росіяни обстріляли Нікополь: обірвано лінію електропередачі, пошкоджено приватні будинки та госпбудівлі, жертв немає

Російські війська вкотре обстріляли Нікополь: обірвано лінію електропередачі, пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь. Знову під ударом - цивільна інфраструктура. Є руйнування приватних будинків", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як уточнив голова ОВА, "ворожі снаряди зруйнували магазин. Пошкодили 14 приватних будинків і 15 господарських будівель. А ще пару авто. У місті обірвано лінію електропередачі, понівечено газопровід".

"Обійшлося без загиблих і поранених. Це головне", - написав Лисак.