Події

18:30 05.04.2023

Синєгубов: Харківська ОВА працює у штатному режимі, жодних підозр посадовим особам не вручали

1 хв читати
Синєгубов: Харківська ОВА працює у штатному режимі, жодних підозр посадовим особам не вручали

За результатами слідчих дій, які проводили детективи Національного антикорупційного бюро України у деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, у керівництва апарату обладміністрації та одного із заступників начальника ХОВА, жодних підозр посадовим особам не вручали, заявив голова ХОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. У разі виявлення будь-яких порушень законодавства будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше з посиланням на пресслужбу НАБУ, "детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) в Харківській військово-цивільній адміністрації". Як зазначає пресслужба, слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до чинного законодавства. "Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - наголошують у Бюро.

 

Теги: #набу #харківська_область #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 05.04.2023
У НАБУ підтверджують факт проведення обшуків у Харківській ОВА, не уточнюючи подробиць

У НАБУ підтверджують факт проведення обшуків у Харківській ОВА, не уточнюючи подробиць

16:21 05.04.2023
НАБУ проводить обшуки в керівництва апарату та в департаменті агропромислового розвитку Харківської ОВА

НАБУ проводить обшуки в керівництва апарату та в департаменті агропромислового розвитку Харківської ОВА

08:53 05.04.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:38 03.04.2023
У Куп'янську в результаті ворожих обстрілів поранено жінку, пошкоджено промисловий об'єкт

У Куп'янську в результаті ворожих обстрілів поранено жінку, пошкоджено промисловий об'єкт

09:05 02.04.2023
За добу на Харківщині один загиблий, один постраждалий унаслідок ворожих обстрілів

За добу на Харківщині один загиблий, один постраждалий унаслідок ворожих обстрілів

08:46 01.04.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих і значних руйнувань не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих і значних руйнувань не зафіксовано

09:28 31.03.2023
Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

Унаслідок нічного ракетного удару й атаки "Шахедів" на Харківську область постраждали п'ятеро мирних жителів

08:58 30.03.2023
За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, з пораненнями госпіталізовані три мирні мешканки

За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, з пораненнями госпіталізовані три мирні мешканки

17:13 29.03.2023
Поблизу Барвінкового на Харківщині авто підірвалося на протитанковій міні: двоє людей загинули, ще двоє поранені

Поблизу Барвінкового на Харківщині авто підірвалося на протитанковій міні: двоє людей загинули, ще двоє поранені

17:10 29.03.2023
Окупанти обстріляли село Подоли, три жінки поранені - голова Харківської ОВА

Окупанти обстріляли село Подоли, три жінки поранені - голова Харківської ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Основним напрямком удару росіян залишається схід України, з напрямку Одеси ризиків наразі не спостерігаємо - Резніков

НАТО розпочне роботу над стратегічною багаторічною програмою для України, яка наблизить її до членства в альянсі, - Столтенберг

НАБУ проводить обшуки в керівництва апарату та в департаменті агропромислового розвитку Харківської ОВА

Польща готується передати Україні ще 6 МіГ-29 - Дуда

ОСТАННЄ

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Українські військові в середу знищили російський гвинтокрил Ка-52

Чехія надасть Україні військову допомогу на суму близько $35 млн

Основним напрямком удару росіян залишається схід України, з напрямку Одеси ризиків наразі не спостерігаємо - Резніков

Туреччина планує продовжувати спроби відновити переговорний процес між Україною та РФ

НАТО розпочне роботу над стратегічною багаторічною програмою для України, яка наблизить її до членства в альянсі, - Столтенберг

Ексдиректору ДП "Антонов" повідомлено про підозру у зв'язку зі знищенням Ан-225 "Мрія"

Польща готується передати Україні ще 6 МіГ-29 - Дуда

Україна і Польща готують новий договір - Дуда

Зеленський і Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакета

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА