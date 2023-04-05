Синєгубов: Харківська ОВА працює у штатному режимі, жодних підозр посадовим особам не вручали

За результатами слідчих дій, які проводили детективи Національного антикорупційного бюро України у деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, у керівництва апарату обладміністрації та одного із заступників начальника ХОВА, жодних підозр посадовим особам не вручали, заявив голова ХОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. У разі виявлення будь-яких порушень законодавства будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше з посиланням на пресслужбу НАБУ, "детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) в Харківській військово-цивільній адміністрації". Як зазначає пресслужба, слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до чинного законодавства. "Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - наголошують у Бюро.