У НАБУ підтверджують факт проведення обшуків у Харківській ОВА, не уточнюючи подробиць

У Національному антикорупційному бюро України підтверджують факт проведення обшуків у Харківській ОВА, деталей не розголошують.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) в Харківській військово-цивільній адміністрації", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

У повідомленні зазначено, що слідчі дії санкціоновані та провадяться відповідно до чинного законодавства.

"Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - наголошують бюро.

Як повідомлялося, у пресслужбі Харківської обладміністрації підтвердили, що детективи НАБУ проводять обшуки в деяких структурних підрозділах Харківської ОДА.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України справді здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва апарату ХОВА та в департаменті агропромислового розвитку ", - повідомили у пресслужбі.

Там запевнили, що ОВА, зі свого боку, максимально та всебічно співпрацює з НАБУ і сприяє в його роботі, надає детективам агентства всі запитувані документи та необхідну інформацію.

Раніше головний редактор Цензор.net Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці з посиланням на джерела видання повідомив, що детективи НАБУ провели обшуки в Харківській облдержадміністрації, зокрема в кабінетах голови ХОВА Олега Синєгубова, його заступника Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка.

"Справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році", - написав Бутусов.