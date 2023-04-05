Трамп у грудні повернеться до суду в Нью-Йорку на слухання у "справі Стормі Деніелс"

Перше слухання у справі, в рамках якої висунули обвинувачення експрезиденту США Дональду Трампу, заплановано на початок грудня 2023 року в очному форматі, повідомляє CNN.

"Наступне очне слухання у справі колишнього президента США Дональда Трампа призначено на 4 грудня, воно відбудеться в Нью-Йорку", - ідеться в повідомленні.

Associated Press (AP) повідомляє, що адвокати експрезидента попросили звільнити Трампа від очної присутності на слуханнях у зв'язку з надзвичайними заходами безпеки. Суддя Хуан Мерчан відхилив запит, але заявив, що надалі може переглянути це рішення.

За словами адвоката Тодда Бланша, після пред'явлення 34 обвинувачень Трамп був "розчарований" і "засмучений". Адвокат назвав обвинувальний висновок "шаблонним" і пообіцяв "боротися щосили", передає CNN.

AP пише, що в рамках розслідування справи проти Трампа вивчають інформацію про виплату шестизначних сум порноактрисі Стормі Деніелс і американській актрисі та фотомоделі Карен Макдугал. Обидві стверджували, що в них був сексуальний зв'язок із Трампом, який перебував у шлюбі, причому - за роки до того, як він почав займатися політикою.

Колишній президент при цьому заперечує свій зв'язок з обома жінками. Крім того, він упевнений, що нічого не порушував під час передачі їм грошей в обмін на їхню згоду не розповідати такі історії. В опублікованому 16-сторінковому обвинувальному висновку містяться нові подробиці у схемі, яка, на думку прокурорів, передбачала багаторазові виплати двом жінкам, а також швейцару Trump Tower, який заявляв про те, що в нього є інформація про можливу позашлюбну дитину Трампа, ідеться в статті агентства.

Окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг заявив на пресконференції, що вирішив висунути обвинувачення Трампу після виявлення "додаткових доказів", яких не було в розпорядженні прокурорів, які перебували на посаді до нього.

"Згідно із законами штату Нью-Йорк, фальсифікація ділових документів з наміром обдурити і з метою приховати інший злочин є кримінальним злочином. Саме про це і йдеться в цій справі: 34 неправдиві заяви, зроблені з метою приховування інших злочинів. Це тяжкі злочини в штаті Нью-Йорк. Жодні гроші і жодна влада не змінять цей непорушний американський принцип", - сказав Брегг.

AP зі свого боку зазначає, що навіть обвинувальний вирок у цій справі не призведе до заборони Трампу балотуватися на посаду президента у 2024 році.

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, у якій йшлося, що у 2006 році Трамп нібито мав стосунки з Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було.

Окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг висунув вимогу щодо явки ексглави Білого дому для надання свідчень по суті висунутого йому обвинувачення.

Експрезидент і його союзники неодноразово заявляли, що обвинувачення на його адресу політично мотивовані.

Трамп у вівторок залишив будівлю суду в Нью-Йорку після того, як на засіданні йому висунули обвинувачення за 34 пунктами, що стосуються фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

Трамп у суді винним себе не визнав. Він став першим в історії США колишнім главою держави, який зазнав кримінального переслідування.