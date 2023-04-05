5 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 406 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 406 RUSSIAN AGRESSION

5 квітня відзначають Міжнародний день моральності, Міжнародний день супу.

В Україні - День неонатолога і День створення першої Конституції.

У Китаї - Свято чистоти й ясності Цин Мін, День висадження дерев у Південній Кореї.

Православна церква вшановує пам'ять Никона Печерського.

5 квітня 1955 року, Вінстон Черчилль завершив свою політичну кар'єру.

Міжнародний день супу

Суп - перша страва і важлива частина щоденного раціону харчування. Щоб ще раз зазначити важливість цієї страви для здоров'я людини, і створено свято - Міжнародний день супу, який відзначають 5 квітня.

У національній кухні будь-якої країни існують рецепти цієї страви. Суп готують як влітку, так і в зимовий період. Супи допомагають насититися і відновити сили, підвищити тонус. А лікарі впевнені в корисності супів навіть під час хвороби, прописують хворому легкі бульйони та овочеві супи для відновлення сил.

День першої Конституції України

5 квітня 1710 року Пилип Орлик під час козацьких зборів у фортеці Тягиня уклав конституційний договір нашої країни староукраїнською та латинською мовами. Документ складається з 16 статей, у яких визначено обов'язки та права учасників Війська Запорозького. Український оригінал конституції було знайдено в 2008 році. У 2010 - з'явився пам'ятник на честь першої конституції, який встановили в місті Бендери (Тягиня) на честь 300-річчя укладання договору.

Черчилль. Завершення кар'єри

5 квітня 1955 року після понад 50 років видатної політичної кар'єри сер Вінстон Черчилль подав у відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії. Це був остаточний його відхід з цієї посади і з великої політики. У 1964 році він востаннє був присутній на засіданні палати громад.

Черчилль увійшов в історію Великої Британії як найбільш яскравий англійський політик 20 століття, який перебував при владі упродовж правління шести монархів - від королеви Вікторії і до її праправнучки Єлизавети II. Черчилль був чудовим дипломатом і політичним діячем.

Із початком Другої світової в травні 1940 року Черчилля призначено прем'єр-міністром Великої Британії, він одразу ж обійняв посаду міністра оборони, став верховним головнокомандувачем військами і зосередивши в одних руках керівництво всіма військовими силами країни.

Найважливішою заслугою Черчилля в ці роки вважається його рішучість продовжувати війну до перемоги, незважаючи на протидію низки членів його кабінету, які виступали за досягнення угод із гітлерівською Німеччиною. Це величезною мірою збільшило його популярність серед співвітчизників.

Прем'єр-міністр досить підозріло і холодно ставився до політики СРСР. Після капітуляції Німеччини він заявив: "На мою думку, комуністична загроза зайняла місце колишнього ворога". Саме Черчиллю належить знаменита фраза "залізна завіса".

Ще цього дня:

1913 - Нільс Бор завершив першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія;

1919 - Французькі окупаційні війська покидають Одесу;

1933 - Указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняє американцям володіти золотом (обмеження діяло до 1974 р.);

1951 - Перше застосування апарату штучного кровообігу під час відкритої кардіотомії (розріз серця) у Міннеаполісі, Міннесота;

1956 - Американські хіміки Маршалл Гейтс - молодший і Гільг Чуді здійснюють повний синтез морфіну;

1992 - Під час Боснійської війни розпочинається облога Сараєва - найдовша в сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії;

2001 - Верховна Рада ухвалює Кримінальний кодекс України;

2017 - У Німеччині у складі Бундесверу засновують новий рід військ - кібервійська.

Церковне свято

Никон Печерський, пам'ять якого відзначається цього дня, жив у 11 столітті. З 1078 до 1088 року він був ігуменом Києво-Печерського монастиря, заснував церкву і монастир Пресвятої Богородиці. Прославився як учений-літописець.

За народним календарем це був день ретельного прибирання - як у хаті, так і на дворі. Дбайливі господарі білили печі, витрушували ліжка, міняли солому в матрацах, виносили сміття.

Іменини: Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій, Ілля, Лідія, Макар, Никон, Пелагея, Сергій.