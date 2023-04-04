На Великодні свята в Херсонській області буде заборонено відвідування кладовищ і проведення богослужінь під час комендантської години

Рада з безпеки і оборони Херсонської області ухвалила рішення про заборону відвідування цвинтарів і місць поховань, а також заборону на проведення богослужінь у період комендантської години під час Великодніх свят, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Рада з безпеки і оборони Херсонської області ухвалила рішення про заборону відвідування кладовищ і місць поховань, а також заборону на проведення богослужінь у період комендантської години і заборону на скупчення людей під час Великодніх свят", - сказав він у відеозверненні, розміщеному в телеграм-каналі у вівторок увечері.

За його словами, перше рішення зумовлене вимогою мінної небезпеки, друге - "підступним ворогом, який може скористатися скупченням людей і завдати удару авіацією або важкою артилерією".

Крім того, Прокудін повідомив про рішення заборонити в'їзд родин із дітьми в низку населених пунктів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії зіткнення через загрозу постійних обстрілів. Зокрема, він назвав Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерку, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівку, Придніпровське та інші.

Щодо продажу алкоголю в області, Прокудін повідомив про рішення Ради з безпеки і оборони продовжити ще на місяць дозвіл на продаж алкоголю, тобто в області до 15 травня алкоголь продаватимуть із 10 до 15 години.