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20:57 04.04.2023

Генсек НАТО за результатами засідання Комісії Україна-НАТО: Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї

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Генсек НАТО за результатами засідання Комісії Україна-НАТО: Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтверджує, що політика відкритих дверей альянсу залишається незмінною, і майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї, підтримка у війні, яку проти України веде Росія, надаватиметься стільки, скільки це буде необхідно.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі, коментуючи результати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яка відбулася вперше з 2017 року. Як відомо, причиною цього було вето Угорщини.

"Союзники чітко сказали, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО. Ми заохочуємо Україну продовжувати свій шлях реформ навіть у важкий час. Ми обговорили важливість заходів у сфері боротьби з корупцією, верховенстві права та правах меншин. Сильна незалежна Україна життєво важлива для стабільності євроатлантичного регіону. Й ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з президентом Зеленським на Вільнюському саміті в липні. НАТО буде поруч з Україною стільки, скільки це буде необхідно. Українське майбутнє - в євроатлантичній сім'ї", - сказав він.

Генсек іще раз підтвердив, що позиція НАТО щодо членства не змінилася. "Україна буде членом альянсу. Водночас ми розуміємо, що для значущого прогресу з цього питання перший крок - це гарантувати, що Україна існуватиме як суверенна незалежна держава. Тому ми надаємо безпрецедентний рівень підтримки. І продовжуватимемо це робити", - наголосив Столтенберг.

За його словами, крім питання євроатлантичних прагнень України під час засідання комісії міністри також обговорили "російську брутальну війну агресії та підтримку України". "Український народ продовжує захищати свою країну. Ми будемо їх підтримувати так довго, скільки це буде потрібно. Союзники по НАТО вже поставили підтримки на суму близько 150 млрд євро, зокрема на 65 млрд євро - військової допомоги. Але немає місця для самозаспокоєння. Президент Путін не змінив курс в Україні. Наша зустріч сьогодні підкреслила зобов'язання НАТО Україні. Союзники нарощують виробництво зброї та боєприпасів і реалізовують свої обіцянки щодо навчання та важкого озброєння", - деталізував генсек НАТО.

За його словами, і як про це було домовлено на саміті в Мадриді, союзники також надають термінову допомогу через фонд Україна-НАТО, що включає пальне, медичні поставки, мобільні супутникові системи та понтонні мости.

"Я вітаю нові оголошення, зроблені сьогодні союзниками (щодо підтримки України), і очікую більше найближчими днями та місяцями. На цій основі ми розвиватимемо багаторічну ініціативу підтримки для України, щоб допомогти гарантувати оборону української території, реалізувати перехід від стандартів обладнання та доктрин радянського часу до стандартів НАТО і збільшити взаємосумісність із НАТО. Це демонструє наші довгострокові зобов'язання Україні та наближає Україну до євроатлантичної сім'ї", - переконаний Столтенберг.

Теги: #нато #україна #столтенберг

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