Мандат Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування злочинів РФ в Україні продовжено на один рік - резолюція ООН

Мандат Незалежної міжнародної комісії ООН продовжено на один рік для розслідування всіх порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов'язаних із ними злочинів у контексті російської збройної агресії проти України.

Це передбачено в ухваленій у вівторок Радою ООН з прав людини резолюції "Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії", повідомляє Міністерство закордонних справ України на офіційному сайті.

"МЗС України вітає схвалення Радою ООН з прав людини резолюції "Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії", відповідно до якої на один рік подовжено мандат Незалежної міжнародної комісії ООН з метою продовження розслідування нею всіх порушень міжнародного права у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та пов’язаних з ними злочинів у контексті російської збройної агресії проти України", - йдеться в повідомленні МЗС.

Як зазначається, важливим елементом резолюції є підтвердження необхідності забезпечення відповідальності за порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та найбільш серйозні міжнародні злочини, тож Україна разом із партнерами продовжить роботу із створення спеціального трибуналу для притягнення російського керівництва за злочин агресії.

У резолюції ООН міститься заклик до Росії припинити незаконне насильницьке переміщення та депортацію цивільних осіб, зокрема дітей, з окупованих територій України на територію РФ.

Як повідомляє МЗС України, Рада ООН з прав людини також звертається до РФ з вимогою надати представникам міжнародних механізмів негайний доступ до всіх військовополонених, насильно утримуваних та депортованих осіб.

У повідомленні МЗС наголошується, що Україна висловлює подяку державам - членам Ради ООН з прав людини, які підтримали цей документ.

В українському МЗС вважають, що продовження комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень "прав людини й міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії".

Незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень в Україні створено відповідно до резолюції Ради ООН з прав людини 49/1 "Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

Протягом року своєї роботи комісія встановлювала факти вчинення російською армією на території України воєнних злочинів і злочинів проти людяності та підготувала дві доповіді.

За результатами роботи комісія дійшла висновку, що зібрані її слідчими докази свідчать про те, що окупаційна російська влада скоїла численну кількість порушень міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права у всіх регіонах України, що перебували або перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації.

Багато з цих порушень прирівнюються до воєнних злочинів.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-shvalennya-radoyu-oon-z-prav-lyudini-rezolyuciyi-situaciya-z-pravami-lyudini-v-ukrayini-vnaslidok-rosijskoyi-agresiyi?fbclid=IwAR0aUui7FH24fcQeLjcoq93PHEN_zqyW1deKtA2qhK2WqdGhxr3CNMscIIQ