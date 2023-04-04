Події

17:05 04.04.2023

Пропагандиста Владлена Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну - українська розвідка

2 хв читати
Пропагандиста Владлена Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну - українська розвідка

Російського пропагандиста Владлена Татарського вбив президент РФ Володимир Путін, коли прийняв рішення вторгнутися в Україну, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Владлена Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну і, зокрема, коли розпочав повномасштабне вторгнення 24 лютого. Персональна відповідальність на Путіні й усьому його рашистському режимі і за всі понад 175 тис. знищених українською армією рашистів та за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи загинули вони внаслідок прикрої випадковості, чи отримали справедливий вирок від якихось внутрішніх сил опору або України", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в середу.

Він додав, що результати для всіх "зрадників, терористів та їхніх спільників будуть однакові".

"Якщо говорити про перспективу для інших Татарських та їм подібних, то в українській в'язниці пропагандистам безпечніше, ніж у російському барі "Патріот". Тому ласкаво просимо до української в'язниці", - сказав Юсов.

Раніше в МВС РФ повідомили про вибух у кафе на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі, внаслідок чого є постраждалі та один загиблий. Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився "воєнний кореспондент" Владлен Татарський. 16 осіб постраждали.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає про те, що відбувається в РФ, зокрема, про загибель російського пропагандиста Владлена Татарського внаслідок вибуху, навпаки, він думає про свою країну та її міста.

Теги: #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 28.03.2023
Відео нібито стрільби невідомого в українській формі по авто жінки з дитиною є примітивним фейком РФ - українська розвідка

Відео нібито стрільби невідомого в українській формі по авто жінки з дитиною є примітивним фейком РФ - українська розвідка

15:31 24.03.2023
Окупанти розпочали евакуацію своїх пособників із Криму - ГУР

Окупанти розпочали евакуацію своїх пособників із Криму - ГУР

13:32 18.02.2023
Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України-ГУР

Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України-ГУР

15:41 07.02.2023
"Газпром" створює власну приватну військову компанію - ГУР

"Газпром" створює власну приватну військову компанію - ГУР

12:39 03.02.2023
ГУР Міноборони України: Чекаємо на дуже активні бойові дії на фронті в лютому-березні

ГУР Міноборони України: Чекаємо на дуже активні бойові дії на фронті в лютому-березні

12:04 25.01.2023
На території Білорусі перебувають майже 6 тис. російських військових – ГУР Міноборони України

На території Білорусі перебувають майже 6 тис. російських військових – ГУР Міноборони України

14:57 16.01.2023
Ворог може готувати різні сценарії повторного нападу, але також робить "вкидання" для дезорієнтації України - ГУР

Ворог може готувати різні сценарії повторного нападу, але також робить "вкидання" для дезорієнтації України - ГУР

17:21 13.01.2023
ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

12:22 30.11.2022
Створення потужного наступального угруповання в Білорусі не відзначається, але загроза зберігається – ГУР

Створення потужного наступального угруповання в Білорусі не відзначається, але загроза зберігається – ГУР

12:52 24.11.2022
Росії потрібен тиждень для підготовки нового ракетного удару по Україні – представник ГУР

Росії потрібен тиждень для підготовки нового ракетного удару по Україні – представник ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд розпочинає реалізацію нової держполітики у сфері гуманітарного розмінування - Шмигаль

Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО

Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

Ворог знову скинув у районі Водяного боєприпас із хімічною речовиною типу К-51 - Сили оборони України

ОСТАННЄ

Уряд розпочинає реалізацію нової держполітики у сфері гуманітарного розмінування - Шмигаль

Російські війська обстріляли прикордонну Леонівку на Чернігівщині, дані про жертви не надходили - ОК "Північ"

Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

ТЧХУ покращує умови проживання внутрішньо переміщеним особам у Черкаській області

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО

Через російську агресію в Україні постраждали вже 1 373 об'єкти культурної інфраструктури - Мінкультури

Дискусія з партнерами про передання Україні західних літаків триває без пауз - Резніков

Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

Окупантам не вистачить логістики, щоб розтягнути наступальні дії по всій лінії фронту - Сили оборони

Суд у Швеції скасував заборону на спалення Корану під час демонстрацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА