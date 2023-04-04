Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО

У штаб-квартирі організації Північноатлантичного договору відбулася офіційна церемонія депонування акта про приєднання Фінляндії до НАТО. Фінляндія офіційно стала 31-м членом альянсу.

Церемонія передання документів відбулася у вівторок у штаб-квартирі НАТО за участю генерального секретаря Єнса Столтенберга, державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Гаавісто.

"Це історичний день. Ми вітатимемо Фінляндію як 31-го члена нашого альянсу, і ми піднімемо прапор за стінами цієї будівлі. Але перш ніж ми це зробимо, ми маємо виконати деякі формальності, щоб усе було зроблено правильно", - зазначив Столтенберг на початку церемонії.

Зі свого боку Блінкен повідомив, що "Туреччина депонувала ратифікацію протоколу вступу Фінляндії до НАТО".

"Протокол набув чинності", - констатував він.

Столтенберг назвав це повідомлення "чудовою новиною".

"І після цього я можу передати вам, міністре Пекка Гаавісто, формальне запрошення від імені всього альянсу Республіці Фінляндія приєднатися до Північноатлантичного договору. І водночас я запрошую вас депонувати ваш документ про вступ уряду США в особі державного секретаря Блінкена", - наголосив він.

На це Гаавіста відповів: "Отримавши це запрошення, з великим задоволенням я депоную державному секретареві США інструмент про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного договору".

"Отримавши цей інструмент про приєднання, ми зараз можемо оголосити, що Фінляндія – 31-й член Північноатлантичного договору", - оголосив Блінкен.