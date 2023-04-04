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11:38 04.04.2023

Мінкультури оскаржить поновлення Стасюк на посаді гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду

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Мінкультури оскаржить поновлення Стасюк на посаді гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду

Міністерство культури та інформаційної політики оскаржуватиме рішення суду про поновлення Олесі Стасюк на посаді генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду.

"Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області поновив на посаді колишнього генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду О. Стасюк. Враховуючи матеріали справи та подані беззаперечні докази, Міністерство культури та інформаційної політики ознайомиться з аргументацією суду та неодмінно подасть апеляційну скаргу", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що звільнення Стасюк із посади гендиректора музею Голодомору-геноциду відбулося на законних підставах, передбачених контрактом і чинним законодавством.

У Мінкультури нагадали, що протягом останніх місяців значно загострилася дискусія довкола чисельності жертв Голодомору 1932-1933 років, пов'язана з винесенням та агресивним просуванням у публічному просторі недостатньо науково обґрунтованої цифри жертв у 10,5 млн українців.

"За результатами робочої наради в МКІП 30 листопада 2021 року, у якій Стасюк особисто брала участь, була напрацьована спільна позиція, опублікована згодом на сайті Українського інституту національної пам'яті. Позиція МКІП однозначна: некоректна дискусія з цього приводу в публічній площині - неприйнятна", - йдеться в повідомленні.

З огляду на вищевикладене, Мінкультури просило Стасюк дати пояснення щодо ситуації, яка склалася, але станом на сьогодні вона так і не надала відповіді на поставлені запитання, хоча зобов'язана була це зробити відповідно до умов контракту.

"Відповідно до того ж контракту, укладеного між МКІП та Стасюк, ненадання інформації на вимогу міністерства є неналежним виконанням умов контракту, що стало підставою для її звільнення", - підсумували в Мінкультури.

Теги: #музей #кадри #мінкультури

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