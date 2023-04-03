СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру Подоляці

Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України, повідомляє СБУ.

"Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, блогер під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань зі знищення цивільної інфраструктури нашої держави.

Як зазначається в повідомленні, пропагандист також масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт і канали в ютуб, рутуб і телеграм, які налічують кілька мільйонів підписників.

"Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України", - інформують у спецслужбі.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України), ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Наразі фігурант перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - зазначено у повідомленні СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.